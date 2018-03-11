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    Ярош сообщил о вербовке украинских добровольцев в частные военные компании

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (588)

    (обновлено: )18010
    По словам бывшего главы "Правого сектора", основателя "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша, "много парней из "Айдара", "Днепра", "Азова" распорошились по всему миру.
    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Бывший глава "Правого сектора", основатель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош  в эфире телеканала ZIK сообщил о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК).

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    По словам Яроша, предложения о службе украинцев в западных ЧВК поступали ему не раз. При этом он отметил, что украинские власти не контролируют тех, кто отправляется служить за границу.

    "А по поводу добровольцев, которые едут по миру, — это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из "Айдара", "Днепра", разных добробатов, "Азова" того же, они распорошились по миру. И это плохо", — заявил Ярош.

    Экс-глава "Правого сектора" добавил, что не хочет превращать своих бойцов "в пушечное мясо".

    ЧВК являются коммерческими предприятиями, занимающимися охраной различных военных объектов, а также сбором разведывательных данных и стратегическим планированием. Самой крупной ЧВК считается Academi, до февраля 2009 года известная как Blackwater. Компания была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Северной Каролине.

    Ранее Ярош заявлял, что все, причастные к раскачиванию ситуации в Украине, "умоются кровью", если не прекратят идти по избранному пути.

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