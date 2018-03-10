Сообщается, что по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" ГУ ЧП в Днепропетровской области нашли рекордное количество незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
По данным прокуратуры, есть достаточно доказательств, что трое бойцов батальона "Днепр-1", одетые в камуфляжную форму с шевронами в виде государственного флага Украины, ворвались в один из жилых домов в Авдеевке.
Против нелегальных добытчиков янтаря в Ровенской области бросили полк "Днепр-1". В соцсетях по этому поводу – переполох, учитывая недавние столкновения копателей и местной полиции. Как же отреагировали на такую новость украинцы?
В каждую бронегруппу войдут по три бойца спецподразделения "Днепр-1", которых будут привлекать в случае необходимости проведения полицейской спецоперации, в частности - задержание вооруженных преступников.
Группировки противника из подразделений "Азов", "Днепр" и "Львов" в районе населенных пунктов Новгородское и Троицкое вышли из-под контроля вооруженных сил Украины приблизительной численностью до 2 тысяч человек, заявил замначальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин.
Как говорится в докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные люди проверяли документы, используя силу для проникновения в дома, если им не открывали, ломая двери и окна. Местные жители были заметно испуганы и возмущены инцидентом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".