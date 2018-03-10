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    Днепр-1

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    На базе полка Днепр-1 нашли рекордное количество нелегального оружия из АТО
    Склад нелегального оружия из АТО, обнаруженный на базе полка "Днепр-1" 
    12:51 06.07.2016
    1382Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    ГПУ в тесном взаимодействии с рядом других силовых структур утром в среду начала спецоперацию по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, похищенных и вывезенных из зоны проведения АТО.
    На базе полка Днепр-1 нашли рекордное количество нелегального оружия из АТО
    На базе полка "Днепр-1" нашли рекордное количество нелегального оружия из АТО
    12:37 06.07.2016
    654Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Сообщается, что по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" ГУ ЧП в Днепропетровской области нашли рекордное количество незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
    Стрельба, драка на свадьбе или Массовые беспорядке в Ровненской области. Видео
    Стрельба, драка на свадьбе, или Массовые беспорядки в Ровенской области 
    03:13 28.06.2016
    1234Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В городе Вараш Ровенской области произошли разборки со стрельбой на свадьбе. Конфликт начался из-за таксиста города. Он отказался кого-то подвезти из гостей.
    Массовая драка со стрельбой на свадьбе в Ровненской области
    Массовая драка со стрельбой на свадьбе в Ровенской области 
    02:20 28.06.2016
    661Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В городе Вараш Ровенской области произошли разборки со стрельбой на свадьбе. Конфликт начался из-за таксиста города. Он отказался кого-то подвезти из гостей.
    Боец батальона Днепр-1
    Бойцов батальона "Днепр-1" будут судить за разбой в Донбассе
    18:29 11.05.2016
    1445Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По данным прокуратуры, есть достаточно доказательств, что трое бойцов батальона "Днепр-1", одетые в камуфляжную форму с шевронами в виде государственного флага Украины, ворвались в один из жилых домов в Авдеевке.
    Национальная гвардия охраняет лес от добытчиков янтаря
    Соцсети взорвала АТО в янтарной республике
    17:55 08.04.2016
    1953Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Против нелегальных добытчиков янтаря в Ровенской области бросили полк "Днепр-1". В соцсетях по этому поводу – переполох, учитывая недавние столкновения копателей и местной полиции. Как же отреагировали на такую новость украинцы?
    Незаконная добыча янтаря в Ровенской области
    Янтарный скандал: в Ровенскую область ввели спецназ
    22:10 07.04.2016
    1014Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Новый глава полиции Ровенской области Сергей Князев отметил, что при участии общественности в северных районах области можно будет обойтись без Национальной гвардии.
    Командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и американский посол Джеффри Пайетт во время посещения полка Днепр-1
    Визит генерала США Ходжеса и посла Пайетта в полк "Днепр-1" 
    11:23 03.02.2016
    418
    Командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и американский посол Джеффри Пайетт во вторник посетили Днепропетровск, где провели встречу с бойцами полка "Днепр-1".
    Фацевич о бронегруппах в Днепропетровске. Видео
    Полицию Днепропетровска усилят бронегруппы 
    05:40 18.01.2016
    956Патрульная полиция в Украине.
    В каждую бронегруппу войдут по три бойца спецподразделения "Днепр-1", которых будут привлекать в случае необходимости проведения полицейской спецоперации, в частности - задержание вооруженных преступников.
    Украинский военный
    Около 2 тыс бойцов добробатов вышли из-под контроля Киева - ДНР
    14:51 28.10.2015
    942Немирное перемирие на Донбассе.
    Группировки противника из подразделений "Азов", "Днепр" и "Львов" в районе населенных пунктов Новгородское и Троицкое вышли из-под контроля вооруженных сил Украины приблизительной численностью до 2 тысяч человек, заявил замначальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин.
    Полк Днепр-1 со скандалом изгнал бойца
    Полк сил АТО изгнал бойца за решение идти на выборы от оппозиции 
    20:40 06.10.2015
    920
    Из полка "Днепр-1" отчислен полковой фельдшер из-за своего решения баллотироваться на местных выборах от "Оппозиционного блока", пресс-служба полка "Днепр-1" на своей странице в Facebook.
    Полк МВД Днепр-1. Архивное фото
    Бойцы полка "Днепр-1" применили силу при обысках в селе Троицкое - ОБСЕ
    02:51 04.10.2015
    1073Обыски в "Укрэнерго"
    Как говорится в докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные люди проверяли документы, используя силу для проникновения в дома, если им не открывали, ломая двери и окна. Местные жители были заметно испуганы и возмущены инцидентом.
    Батальон Днепр-1
    Полк МВД "Днепр-1" вышел из поселка Пески под Донецком
    01:14 21.08.2015
    648Иловайский котел: кто в ответе?
    Как говорится в сообщении пресс-службы полка, свои позиции в Песках на первой линии обороны "Днепр-1" оставляет подразделениям Вооруженных сил Украины.
    Маккейн посетил полк Днепр-1 в Днепропетровске
    Маккейн посетил полк "Днепр-1" в Днепропетровске
    12:08 20.06.2015
    320
    Как говорится в официальном Twitter батальона, "к нам приезжал Джон Маккейн, был поражен", "подробности ждите позже". 9 июня сенатор США Джон Маккейн прибыл с делегацией в Днепропетровск.
    Полк Днепр-1 открыл свою базу в Днепропетровске
    Полк "Днепр-1" открыл свою базу в Днепропетровске 
    21:14 20.04.2015
    885Год АТО: причины и следствия
    Открывал базу первый командир "Днепра-1", нынешний народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза, который был одет в камуфляже образца НАТО.
    Юрий Беереза
    В Днепропетровске открыли базу полка "Днепр-1"
    15:52 20.04.2015
    182Год АТО: причины и следствия
    Планировалось, что торжественную ленточку должен был перерезать лично Верховный главнокомандующий – президент Украины Петр Порошенко, но глава государства так и не приехал.
    Боец батальона Днепр-1. Архивное фото
    В Нацгвардии заявили, что ничего не знают о задачах батальона "Днепр-1"
    15:23 24.03.2015
    755Отставка Коломойского. Что дальше.
    Ярослав Сподарь сообщил, что "Днепр-1" структурно не входит в Национальную гвардию и о месте его дислокации и задачах, которые ставятся этому подразделению, замкому Нацгвардии не известно.
    Гранаты
    В Днепропетровске предотвратили теракт, изъят арсенал оружия
    01:15 12.03.2015
    893
    По данным народного депутата и командира полка "Днепр-1" Юрия Березы, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Днепропетровске планировался штурм Днепропетровской ОГА.
    Вывоз раненых из донецкого аэропорта
    Донецкий аэропорт – крупнейшее за четыре месяца поражение Украины
    16:23 22.01.2015
    5231Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    День Соборности Украины, похоже, стал и днем признания потери донецкого аэропорта украинскими силовиками.
    Боец полка Днепр-1 в районе аэропорта Донецка
    Под Песками из гранатомета ранен офицер полка "Днепр-1"
    03:34 15.01.2015
    535Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    При обстреле поселка под аэропортом Донецка ранение получил один из офицеров полка "Днепр-1". Раненного отправили на лечение в Днепропетровск.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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