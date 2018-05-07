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    СБУ установила организатора нападения на "киборга" в Киеве

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    По информации пресс-службы СБУ, оперативники задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.
    В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. СБУ установила, что организатором нападения на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича является гражданин России, который скрывается в Польше, сообщил пресс-центр СБУ.

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    "Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", — говорится в сообщении.

    "Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", — заявили в пресс-центре.

    В то же время адвокат пострадавшего Наталья Фещик в комментарии "Громадському" заявила, что среди задержанных только одна женщина причастна к нападению. Ее везут в Киев для избрания меры пресечения.

    "Да. Только одна из задержанных причастна к нападению. Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска. Ее везут в Киев. 7-8 мая должен решаться вопрос о применении меры пресечения", — сказала Фещик.

    Ссылаясь на слова следователя полиции, адвокат отметила, что другие задержанные не причастны к совершению преступления.

    "Девушка в них просто проживала, вроде бы другие даже в Киеве никогда не были — их задержали, но отпустили. Относительно того, призналась ли женщина в содеянном, не могу сказать, потому что не видела материалов дела", — добавила она.

    По словам адвоката, о местонахождении остальных 4 нападающих пока информации нет.

    Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича. Напомним, в среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, а также молотком. Полиция Киева обнародовало видео, на котором запечатлен момент нападения.

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