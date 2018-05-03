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    Адвокат избитого "киборга" связывает нападение с годовщиной трагедии 2 мая

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (95)

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    Бывший боец АТО Дмитрий Вербич не знает никого из нападавших на него в Киеве. Его адвокат выдвинула несколько версий происшедшего, одна из них связана с четвертой годовщиной трагедии 2 мая.
    На ветерана АТО совершено нападение
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Нападение на бывшего бойца АТО Дмитрия Вербича может быть связано с годовщиной трагедии в Одессе 2 мая, заявила адвокат Наталья Фещик, которая представляет интересы раненного военнослужащего.

    Нападение на ветерана АТО в Киеве. Видео
    Facebook Полиции Киева
    Обнародовано видео жестокого нападения на ветерана АТО в Киеве

    Накануне неизвестные напали на Вербича, нанесли ему колото-резанные раны, брызнули в лицо газом и пытались добить молотком. Полиция Киева объявила в розыск трех человек, среди которых — молодая девушка.

    Вербич не знает нападавших, о чем он заявил в комментарии "Фактам".

    "Я ни разу их не встречал, мы не знакомы. Не имею представления, кто это. Для меня это шок. Я шел в центр, где собирался встретиться с друзьями. Свернул с улицы Константиновской в переулок — и сразу же получил удар ножом в спину. Они подбежали сзади. Я их не заметил. Только когда меня пырнули ножом, понял, что что-то происходит. Развернулся — и мне в лицо брызнули из газового баллончика. Я потерял зрение. Попытался убежать, но они догнали. Я понял, что если буду убегать, они в любом случае догонят и добьют меня. Они пытались добить меня молотками, но я начал отбиваться. Потом они убежали. Увидев, что истекаю кровью, я позвонил друзьям", — рассказал пострадавший подробности происшествия.

    Его адвокат выдвинула несколько версий: "Говорить о том, что произошедшее связано с профессиональной деятельностью Дмитрия, с его участием в АТО или с его общественной деятельностью пока нет оснований. Возможно, это какой-то жестокий флешмоб в стиле "Синих китов" и тому подобное. Судя по фотографиям, троим парням, напавшим на Дмитрия, не больше 20 лет, а две девушки еще моложе. Одна из них снимала происходящее на видео. Они шли за Дмитрием, догнали его. Очевидно, что все было спланировано. Еще можно предположить, что это как-то связано, например, с годовщиной трагических событий в Одессе. Но повторюсь — это только догадки", — заявила Фещик.

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