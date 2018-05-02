Жестокое нападение на "киборга" в Киеве. Полиция показала подозреваемых

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Полиция Киева разыскивает неизвестных, совершивших дерзкое нападение на участника АТО в Донбассе.

Ранее в среду, 2 мая, сообщалось, что в Киеве на Подоле произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину.

"Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р. Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении столичного главка полиции.

Уточняется также, что на место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

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"На записях зафиксированы лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали данных личностей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", — добавили в полиции, опубликовав два фото подозреваемых (см. ниже и заглавное фото).

Отдел коммуникаций полиции Киева Подозреваемая в нападении на ветерана АТО в Киеве

Происшествие на Подоле должным образом зарегистрировано, решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее брат народного депутата Мустафы Найема, избитого на днях в центре Киева, Маси Найем сообщил, что его состояние ухудшилось.