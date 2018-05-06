Конец безвиза? А кто-то думал, будет иначе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Миллионы сограждан, которые продолжают выстаивать километровые очереди, чтобы подать документы, а потом получить заветный биометрический паспорт, похоже, и не подозревают, что скоро он им может не понадобится.

Полная проверка

Тревожная новость для каждого украинца пришла на днях из Брюсселя. Как выяснилось, в Европейском Союзе могут и, скорее всего, пересмотрят, правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим. Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение уже приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Если изменения получат поддержку, то путников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола, и уже по результатам этой проверки будут выдавать разрешение на въезд, которое будет действовать три года. При чем, далеко не факт, что "добро" на поездку в Европу получит каждый украинец. Если кто-то не понравится чиновникам, проверяющим информацию, изложенную в анкете, такой "европеец" останется дома.

Не мы одни

Между тем, у экспертов нововведения не вызывают никакого удивления. Более того, по их словам, рассказывая на каждом шагу о чудесах безвиза, власть прекрасно знала, что либерализация поездок в Евросоюз рано или поздно закончится.

"К сожалению, в Украине мало кто знает, но те вещи, которые сегодня предлагает Евросоюз изначально прописывались в соглашении", - говорит эксперт-международник Павел Рудяков.

"В Украине это можно сколько угодно называть безвизом, но по факту это была просто либерализация визового режима. Это решение до последнего откладывалось и было принято только после того, как европейцы разработали механизм приостановки безвиза. Изначально закладывалось, что для тех, кто будет пользоваться привилегией, она будет усложняться". Facebook Aleksandra Reshmedilova Изменение в безвизе. ЕС продолжит шантаж Украины - Решмедилова

По его словам, сюрприз из Брюсселя коснется и братьев-грузинов, которые, судя по всему, тоже превысили лимит европейского госпеприимства.

"В настоящее время Евросоюз планирует ограничить перемещение для грузин. Последние сильно "ломанулись" в Германию, что спровоцировало рост преступности. Все это дополнительная норма контроля, от которой европейцы не хотят отказываться из-за целого ряда причин, включая наши, внутриукраинские", — отмечает Рудяков.

Реакция на кризис

О том, что ЕС планирует резкое ужесточение визового режима говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня ЕС фактически признал определенный провал политики безвизового режима со странами мира, в том числе и Украины. Готовится к внедрению ослабленный новый визовый режим. То, что украинцам придется платить по 7 евро за въезд в ЕС — это одно. Гораздо больше волнует обязательная регистрация и получение разрешения на посещение Евросоюза. По сути, в той или иной мере возвращается визовый режим. Таким образом, ЕС жестко реагирует на миграционные кризисы. Кроме того, Европа пытается таким образом заработать деньги на поддержание системы контроля над внешними границами и заодно обеспечит свою безопасность", — говорит политолог.

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Четкий маркер

По словам Бортника, решение Евросоюза наносит серьезный удар по политическим обещаниям украинской власти.

"Ведь на глазах украинцев обещанный либерализированный визовый режим превращается в обычный визовый. Вместе с тем, нововведения вступают в силу с 2020-го года, уже после того, как в Украине пройдут выборы. Серьезно это на электоральную компанию не повлияет. Впрочем, решение ЕС является маркером того, что едва ли не единственное выполненное обещание власти по факту оказалось "пшиком". Понятно, что сейчас руководство страны постарается лишний раз не напоминать украинцам, что теперь они не смогут так просто ездить в Европу. Ведь тех, кто привык постоянно ездить в ЕС на заработки европейская система, скорее всего, будет блокировать", — резюмировал Бортник.