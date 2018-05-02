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    Нож в спину. В Киеве совершено дерзкое нападение на "киборга"

    (обновлено: )363112
    Как сообщается, четверо нападавших были в масках. Защитнику Донецкого аэропорта был нанесен удар ножом в спину, кроме того его забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.
    На ветерана АТО совершено нападение
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Подоле в среду, 2 мая, произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщают его знакомые Евгения Серая и Валентин Бондаренко.

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    Инцидент произошел на улице Константиновская, 59/5.

    Нападавших было четверо. На них были маски.

    "Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", — заявляет Серая.

    По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.

    Помощь пострадавшему оказали друзья.

    Напомним, в Одессе радикалы избили парня, который нес цветы на Куликово поле.

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