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    Вадим Пристайко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Стало известно, почему на параде в Киеве не было военных Франции и ФРГ
    08:41 26.08.2017
    5012День Независимости и взрыв в центре Киева
    Отсутствие французских и немецких военных на параде в центре Киева ко Дню Независимости, по мнению Вадима Пристайко, свидетельствует об осторожной позиции Парижа и Берлина.
    Флаги Украины и НАТО
    В МИД объяснили, почему Украину "не хотят брать в НАТО"
    16:24 12.04.2017
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    Как отметил заместитель главы Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, НАТО не нужно на сегодня приглашать в свои ряды государство, которое находится в состоянии войны.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД заявил о готовности провести выборы в Донбассе к лету
    10:02 29.04.2016
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    Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти готовы разработать закон о проведении выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, а сами выборы провести к лету.
    Заседание СБ ООН. Видео
    Заседание СБ ООН по Украине. Полная версия 
    22:30 28.04.2016
    2909Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Украина во время заседания планирует обратить внимание "на новые факты агрессии РФ в Донбассе" и "на нарушение прав человека в Крыму". От Украины в заседании Совета принимает участие заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
    Министерство иностранных дел Украины
    Киев готов обменять Савченко только на Александрова и Ерофеева – МИД
    14:13 29.03.2016
    389Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Замглавы МИД уточнил, что готовность президента Украины обменять Савченко на двух россиян, которые сейчас привлекаются к ответственности в Украине, это "очень щедрое предложение".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стали известны подробности визита Порошенко в США
    13:41 29.03.2016
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    Заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко уточнил, что в ходе визита Петра Порошенко в США пока что встреча с американским лидером Бараком Обамой не запланирована.
    Флаги России и ЕС
    Украина ожидает от ЕС продолжения санкций против РФ этим летом - МИД
    10:45 12.02.2016
    729Новые санкции в отношении России.
    Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, официальный Киев ожидает, что летом санкции против России будут продлены минимум на полгода.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины: нет четкой готовности Запада ввести миротворцев в Донбасс
    09:30 12.02.2016
    1008Донбасс: мир или война.
    По словам заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко, "никто воевать за нас не спешит". Он добавил, что в настоящее время этот вопрос остается открытым.
    Флаг Украины
    Встреча "нормандской четверки" по Украине началась в Париже
    16:51 25.03.2015
    1167Особый статус Донбасса
    Вместе с "нормандской четверкой" в дискуссиях об урегулировании ситуации в Украине принимают участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель специальной мониторинговой миссии Организации в Украине Эртугрул Апакан.
    Здание МИД Украины
    Украина готова начать переговоры по выборам в Донбассе - МИД
    15:41 08.03.2015
    1542Донбасс - мир?
    После отвода тяжелых вооружений власти будут договариваться, каким именно образом пройдут выборы в соответствии с украинским законодательством, заявил замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
    Здание МИД Украины
    Киев будет разговаривать с Донбассом после законных выборов - МИД
    12:54 08.03.2015
    560Донбасс - мир?
    Как отметил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выборы на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях могут произойти только после отвода оттуда вооружения и войск.
    Флаг Украины
    Пристайко будет представлять Украину на встрече в Берлине - ТВ
    16:06 05.03.2015
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    Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что во встрече также примет участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Переговоры представителей МИД стран "нормандской четверки" состоятся в пятницу в Берлине.
    Здание МИД Украины
    Киев готовится к "масштабной войне" с РФ - замглавы МИД Украины
    16:26 21.02.2015
    34865Украина: между миром и войной
    По мнению Пристайко, Украине необходимы поставки оружия из Канады. Также он подчеркнул важность финансовой помощи, в том числе ранее обещанной Канадой и Японией.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украину на встрече в Берлине будет представлять замглавы МИД Пристайко
    09:59 09.02.2015
    143Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Встреча в Берлине дипломатов МИД Украины, России, Франции и Германии состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, украинскую сторону будет представлять Вадим Пристайко, сообщил представитель МИД Украины Алексей Макеев.
    Доллары США
    Украина надеется в этом году получить финпомощь в $15 млрд – замглавы МИД
    08:16 31.01.2015
    396Ситуация в экономике Украины
    Шансы Украины получить такую помощь зависят от того, сколько каждый партнер - МВФ, Всемирный банк, США и другие - сможет выделить.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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