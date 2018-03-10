Украина во время заседания планирует обратить внимание "на новые факты агрессии РФ в Донбассе" и "на нарушение прав человека в Крыму". От Украины в заседании Совета принимает участие заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Вместе с "нормандской четверкой" в дискуссиях об урегулировании ситуации в Украине принимают участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель специальной мониторинговой миссии Организации в Украине Эртугрул Апакан.
После отвода тяжелых вооружений власти будут договариваться, каким именно образом пройдут выборы в соответствии с украинским законодательством, заявил замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Встреча в Берлине дипломатов МИД Украины, России, Франции и Германии состоится на уровне заместителей министров иностранных дел, украинскую сторону будет представлять Вадим Пристайко, сообщил представитель МИД Украины Алексей Макеев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".