СМИ сообщили подробности гибели двух военных в ДТП в Ровенской области

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Ровенской области утром, 20 декабря, в результате аварии погибли двое военных. По информации полиции, 43-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь в сторону Костополя, во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes.

От столкновения водитель и пассажир легкового авто скончались на месте ДТП. 56-летний водитель автобуса госпитализирован. На момент аварии в автобусе пассажиров не было.

Издание "Ровне вечернее" сообщает, что погибшие были военнослужащими. Они должны были посетить семинар в Ровно, но что-то забыли и возвращались на полигон. Также сообщается, что доставать тела из искореженного авто пришлось спасателям с помощью спецсредств.

Ранее сообщалось, что в поселке Любар Житомирской области в результате ДТП водителя зажало конструкциями микроавтобуса после ДТП со снегоуборочной техникой.