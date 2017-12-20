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    Происшествия

    СМИ сообщили подробности гибели двух военных в ДТП в Ровенской области

    20140
    По информации СМИ, погибшие военные должны были посетить семинар в Ровно, но что-то забыли и возвращались на полигон. Доставать тела из искореженного авто пришлось спасателям с помощью спецсредств.
    В Ровенской области военные попали в смертельное ДТП с микроавтобусом
    Ровно вечернее

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Ровенской области утром, 20 декабря, в результате аварии погибли двое военных. По информации полиции, 43-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь в сторону Костополя, во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes.

    На месте аварии автобуса, в котором ехали бойцы Нацгвардии из Винницкой области
    МВД Украины
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    От столкновения водитель и пассажир легкового авто скончались на месте ДТП. 56-летний водитель автобуса госпитализирован. На момент аварии в автобусе пассажиров не было.

    Издание "Ровне вечернее" сообщает, что погибшие были военнослужащими. Они должны были посетить семинар в Ровно, но что-то забыли и возвращались на полигон. Также сообщается, что доставать тела из искореженного авто пришлось спасателям с помощью спецсредств.

    Ранее сообщалось, что в поселке Любар Житомирской области в результате ДТП водителя зажало конструкциями микроавтобуса после ДТП со снегоуборочной техникой.

    Ровно вечернее
    В Ровенской области военные попали в смертельное ДТП с микроавтобусом

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