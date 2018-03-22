В Кропивницком осудили контрактника на 4 года тюрьмы за уклонение от службы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком Ленинский районный суд признал виновным в уклонении от воинской службы контрактника и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц, сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона.

Согласно информации, в июле 2016 года солдат одной из воинских частей в Кировоградской области не явился вовремя на службу без уважительных причин и продолжал находиться за пределами воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению.

При назначении наказания суд принял во внимание предыдущую судимость военнослужащего и на основании ст.71 Уголовного кодекса Украины путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору отправил солдата в тюрьму на 4 года 1 месяц.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области суд наказал одним годом условного заключения мужчину, который уклонился от военной службы.