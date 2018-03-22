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    Общество

    В Кропивницком осудили контрактника на 4 года тюрьмы за уклонение от службы

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    По информации прокуратуры, в июле 2016 года солдат не явился вовремя на службу без уважительных причин и продолжал находиться за пределами воинской части до марта 2017 года.
    Заседание суда. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком Ленинский районный суд признал виновным в уклонении от воинской службы контрактника и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц, сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона.

    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
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    Согласно информации, в июле 2016 года солдат одной из воинских частей в Кировоградской области не явился вовремя на службу без уважительных причин и продолжал находиться за пределами воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению.

    При назначении наказания суд принял во внимание предыдущую судимость военнослужащего и на основании ст.71 Уголовного кодекса Украины путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору отправил солдата в тюрьму на 4 года 1 месяц.

    Ранее сообщалось, что в Черновицкой области суд наказал одним годом условного заключения мужчину, который уклонился от военной службы.

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