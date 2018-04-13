Стал известен самый красивый аэропорт в мире

На втором месте оказался аэропорт Барра на побережье Внешних Гебридских островов в Шотландии, он отличается песчаными полосами и принимает только небольшие частные самолеты, передает CNNTravel.

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Третьим стал французский аэропорт в Ницце на берегу Средиземного моря. В десятку лидеров также вошли аэропорты Квинстаун в Новой Зеландии, Хуанчо-Ираускин на острове Саба в Карибском море, Орландо-Мельбурн в США, Торонто-Билли-Бишоп в Канаде, Лондон, Сен-Мартен в Карибском регионе и воздушная гавань Майами.