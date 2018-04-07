наверх
07.04.201823:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Аэропорт "Борисполь" намерен снести один из терминалов

    (обновлено: )110
    Концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала "В", сообщил гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.
    Аэропорт Борисполь
    Министерство инфраструктуры Украины

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Концепция развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала "В". Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. 

    Степанюк: МВФ и ЕС поощряют коррупцию в Украине. Видео
    РИА Новости Украина
    МВФ и ЕС поощряют коррупцию в Украине - эксперт

    "Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ "Борисполя". Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала "В". Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", — сказал Рябикин.

    Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, чтобы на территории, где сегодня расположены терминалы "B" и "D" будет создан один "мегатерминал". Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал "D" со временем станет Point-to-Рoint — терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

    Ранее сообщалось, что прокуратура завела уголовное дело по факту злоупотреблений руководства международного аэропорта "Борисполь" при проведении тендера на реконструкцию терминала "D".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП