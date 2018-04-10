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    Фотоленты

    Масштабная забастовка в немецких аэропортах, отменены сотни рейсов

    (обновлено: )4710
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Забастовка работников аэропортов в Германии
    REUTERS Kai Pfaffenbach

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    Более 400 рейсов немецкой авиакомпания Lufthansa уже отменены во вторник из-за забастовки в аэропортах Германии, пишет журнал Spiegel.

    Массовый страйк во Франции
    REUTERS Charles Platiau
    Во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку

    Ранее в понедельник профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии, в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена, проведет забастовку во вторник. Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы. Позднее Lufthansa сообщила, что в связи с забастовкой отменит около 800 рейсов во вторник.

    По данным журнала, только в Мюнхене Lufthansa к настоящему моменту отменила в общей сложности 240 внутренних и международных рейсов. Порядка 70 рейсов Lufthansa и ее дочерней компании Eurowings были отменены в берлинском аэропорту Тегель.

    В Бремене и Ганновере отменены около 40 рейсов, в Гамбурге – 65, а в Лейпциге.

    Ожидается, что отмены коснутся примерно половины запланированных на 10 апреля рейсов, осуществляющихся по 58 направлениям, и затронут порядка 90 тысяч пассажиров. В среду, 11 апреля, рейсы будут выполняться по графику.

    Смотрите также: Файеры, лозунги и барабан. Школьники бунтуют в Париже

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