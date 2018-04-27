В аэропорту Дубая взяли на работу 8-месячного малыша

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В аэропорту Дубаи восьмимесячного малыша Мухаммеда Аль Хашеми, сына одного из сотрудников Управления авиации, приняли на работу на должность "специалист по счастью".

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Видео с ребенком на рабочем месте выложили в соцсети, однако оно собрало много возмущенных комментариев пользователей. И через некоторое время его удалили. Необычным трудоустройством даже заинтересовалась прокуратура Абу-Даби, которая сейчас ведет специальное расследование.

Кто знает, быть может, родитель хотел обогатиться таким способом. Или, возможно, это была фиктивная должность, которой хотели повеселить и умилить пользователей.

Ранее сообщалось, что Дубай занял второе место в мире как город с самыми высокими ценами на проживание для приезжих.