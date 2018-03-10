По информации руководителя пресс-службы управления МВД России на транспорте по ЦФО Елены Бабановой, при прохождении входного контроля в аэропорту Домодедово один из пассажиров отказался от процедуры досмотра и заявил, что у него в сумке находится бомба.
По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
Самолет МЧС, вылетевший из Латакии, приземлился в московском аэропорту Домодедово, на его борту 23 человека, среди них двое граждан Украины, сообщили в Управлении организации информирования населения МЧС России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".