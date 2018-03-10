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    Домодедово (аэропорт)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Московский аэропорт Домодедово
    Пассажир в аэропорту Домодедово заявил о бомбе, специалисты проводят проверку
    05:15 04.12.2017
    96
    По информации руководителя пресс-службы управления МВД России на транспорте по ЦФО Елены Бабановой, при прохождении входного контроля в аэропорту Домодедово один из пассажиров отказался от процедуры досмотра и заявил, что у него в сумке находится бомба.
    Московский аэропорт Домодедово
    В московских аэропортах из-за непогоды отменены 36 авиарейсов
    06:57 15.01.2017
    125
    По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.
    Табло с информацией о прилетах в аэропорту Шереметьево в Москве.
    Почти 40 рейсов отменены в аэропортах Москвы
    00:25 15.01.2017
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    Согласно данным сервиса на 23.50, в аэропорту "Домодедово" пять рейсов задержаны, шесть отменены. В "Шереметьево" статус "отменен" имеют 32 рейса, статус "задержан" - шесть рейсов.
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    В аэропортах Москвы отменены 40 рейсов, 24 задержаны
    04:41 27.11.2016
    410Суперштормы накрыли Европу
    Согласно данным сервиса, в аэропорту Домодедово 12 рейсов задержаны, четыре отменены. В Шереметьево статус "отменен" имеют 38 рейсов, статус "задержан" - 12 рейсов.
    Борьба с вирусом Зика
    В РФ зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Зика
    13:24 15.02.2016
    194Вспышка вируса Зика
    По информации источника в медицинских кругах, россиянка, заразившаяся вирусом Зика, находится в Инфекционной клинической больнице №1 Департамента здравоохранения города Москвы и чувствует себя хорошо.
    Ситуация в Сирии
    В МЧС России заявили об эвакуации четырех украинцев из Сирии
    19:23 17.10.2015
    148Сирия: военное противостояние.
    Согласно информации, среди пассажиров спецрейса из Латакии 38 граждан России, 8 - Белоруссии, 4 - Украины, 2 - Сирии и 4 - других иностранных государств, в том числе 20 детей.
    Пожар в аэропорту Домодедово. Видео
    Пожар в "Домодедово" 
    09:49 03.09.2015
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    Больше всего задержано рейсов на прилет. Число задержанных рейсов может еще вырасти, так как информация более чем по 50 рейсам уточняется.
    В московском аэропорту Домодедово
    Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту "Домодедово" из-за пожара
    08:56 03.09.2015
    219
    Больше всего задержано рейсов на прилет. Число задержанных рейсов может еще вырасти, так как информация более чем по 50 рейсам уточняется.
    Самолеты в аэропорту Домодедово
    Около 3 тысяч человек эвакуировали из "Домодедово" из-за задымления
    07:59 03.09.2015
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    Очаг возгорания площадью, по уточненным данным, около 15 квадратных метров находился на цокольном этаже, в багажном отделении, и к настоящему моменту потушен.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    Пожар в багажном отделении аэропорта "Домодедово" потушен
    07:46 03.09.2015
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    Возгорание произошло в багажном отделении цокольного этажа. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, сказал собеседник агентства.
    Самолеты в аэропорту Домодедово
    Дело возбуждено против владельцев "Домодедово" из-за теракта
    08:20 08.06.2015
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    Дело возбуждено по статье 238 ч. 3 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц...".
    Самолет МЧС РФ
    Самолет МЧС РФ доставил из Сирии в Москву граждан России и Украины
    03:22 19.12.2014
    121Вооруженный конфликт в Сирии.
    Самолет МЧС, вылетевший из Латакии, приземлился в московском аэропорту Домодедово, на его борту 23 человека, среди них двое граждан Украины, сообщили в Управлении организации информирования населения МЧС России.
    Самолеты в аэропорту Домодедово
    Пьяные пассажиры "заминировали" самолет в аэропорту "Домодедово"
    16:38 01.07.2014
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    В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО журналистам сообщили, что вылет самолета отложен из-за "нештатной ситуации".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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