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    Олимпиада в Пхенчхане: уже продано более 825 тыс билетов

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (131)

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    Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане сообщили, что проведение ОИ будут обслуживать 55 тысяч 684 человека, из которых почти 15 тысяч – волонтеры.
    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Сергей Смышляев. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане реализовал более 825 тысяч билетов, что превышает 77% от общего количества.

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    "На 5 февраля продано 77,3% билетов, что составляет 826 тысяч. Проведение Олимпийских игр будет обслуживать 55 тысяч 684 человека, из которых почти 15 тысяч – волонтеры", — заявил представитель оргкомитета на пресс-конференции в Пхенчхане.

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    Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля. "Осталось всего три дня до церемонии открытия, и этот день станет моментом истины, когда воплотится наша мечта о проведении Олимпийских игр", — заявил на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

    Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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    Ранее сообщалось, что МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду. 

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