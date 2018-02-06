Олимпиада в Пхенчхане: уже продано более 825 тыс билетов

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Сергей Смышляев. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане реализовал более 825 тысяч билетов, что превышает 77% от общего количества.

"На 5 февраля продано 77,3% билетов, что составляет 826 тысяч. Проведение Олимпийских игр будет обслуживать 55 тысяч 684 человека, из которых почти 15 тысяч – волонтеры", — заявил представитель оргкомитета на пресс-конференции в Пхенчхане.

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Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля. "Осталось всего три дня до церемонии открытия, и этот день станет моментом истины, когда воплотится наша мечта о проведении Олимпийских игр", — заявил на пресс-конференции глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Ранее сообщалось, что МОК отказался пригласить 15 оправданных россиян на Олимпиаду.