Экзотика, а вдруг? Иран на зимней олимпиаде

РИА Новости Украина

Мортеза Мохсенпур (Morteza Mohsenpur), директор по связям с общественностью Федерации Горных лыж Ирана рассказал о подготовке иранских спортсменов к ОИ-2018, а также о том, каким он видит будущее горнолыжного спорта в Иране.

Иранские спортсмены-горнолыжники примут участие в двух из пятнадцати олимпийских дисциплин – "Альпийская комбинация" и "Лыжные гонки".

Самане Бирами Бахар (Samane Birami Bahar), Сейед Сатар Сейед (Seyed Sattar Seyed) – участники дисциплины "Лыжные гонки". Мохаммад Киа Бандсари (Mohammad Kia Bandsari) и Форуг Аббаси (Foruq Abbasi) будут соревноваться в дисциплине "Альпийская комбинация".

Серьезная подготовка к Олимпиаде началась только летом. В конце весны – начале лета лыжников проверили на уровень физической подготовки. Спортсменов готовили в Национальной олимпийской академии, а также на склонах Дизина (Dizin) и Шемшака (Shemshak) (крупные горнолыжные курорты в Иране).

"Лыжники по дисциплине "Лыжные гонки" также тренировались на лыжероллерах, которые отличается от обычных лыж лишь тем, что к лыжам крепятся колеса, похожие на колеса скейта, что позволяет тренироваться летом. Некоторое время назад в Тегеране проводились международные соревнования по дисциплине "Лыжные ролики". Прежде мы не проводили подобные соревнования. Баллы, полученные в этих соревнованиях были учтены при отборе на Олимпиаду", — рассказывает Sputnik Мохсенпур об особенностях подготовки спортсменов в теплое время года.

Он также рассказал о состоянии горнолыжных курортов в Иране: "В последние годы в Иране было мало снега. Прошлый год в этом смысле совсем не удался. Но к счастью, часть тренировочных баз, в том числе и горнолыжная трасса Дарбандсар (Darbandsar), оборудованы снегогенераторами, и теперь не нужно ждать, когда выпадет снег.

Тренировки проходят на базе в Дарбанде (Darband) в Иране. Проводилось 8 этапов соревнований по "Альпийской комбинации" в рамках международных соревнований по слалому и гигантскому слалому. Баллы, полученные в этих соревнованиях, попали в общий зачёт. В итоге иранская команда смогла заполучить 4 места для участия в зимних ОИ- 2018".

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За период подготовки иранским спортсменам удалось завоевать места и медали на международных соревнованиях: "Из-за неблагоприятных погодных условий в Иране, сильного снегопада, иранские лыжники отправились из Австрии на соревнования "Кубок Анатолии" в Турцию. Иранцы получили хорошие очки и смогли взять более половины медалей.После возвращения иранских спортсменов, лыжники дисциплины "Лыжные гонки" отправились на соревнования в Армению. Первую медаль в международных соревнованиях среди женщин завоевала Самане Бирами Бахар".

Кроме того, иранские спортсмены ездили в Австрию и тренировались вместе с лучшими лыжниками мира.

Мортеза Мохсенпур отметил, что иранским лыжникам придется побороться на зимних играх, так как их соперники довольно сильны: "Соперники Ирана, то есть лыжники из Европы, США и других стран, таких как Китай, Япония и Корея тренируются 12 месяцев в году. Так в тёплый сезон тренировки проходят в Южной Америке, Чили, Аргентине, Перу. С началом холодов тренировки продолжаются в Австрии, Италии и Швеции.

Это естественно, что сейчас мы не можем бороться с такими соперниками, но мы стремимся сделать все, чтобы уровень наших лыжников приблизился к уровню европейских и американских спортсменов. В прошлом году тренера из Швеции провели мастер-классы. В этом году мы также организовываем тренинги.

Но мы не забываем, что даже с учетом всех усилий лыжный спорт-это спорт таких европейских стран, как Австрия, Швеция, Норвегия, и бороться с ними будет сложно. Мы не имеем притязаний на медали, но даже если мы чуть-чуть приблизимся к их уровню, для нас это будет большим достижением".

По словам Мохсенпура, в последние годы Федерация альпинизма Ирана приложила много усилий, чтобы развить такие направления как хоккей на льду, ледолазание, а также катание на коньках: "Мы надеемся на включение большего числа наших спортсменов (в списки участников в будущих ОИ) и, соответственно, получение медалей в будущем".

Он подчеркнул важность зимних ОИ для иранских спортсменов: "Мы должны постараться, чтобы Иран внёс свой вклад в зимние ОИ".

Один из представителей Федерации лыжного спорта Ирана не стал комментировать ситуацию с исключением России из участия в зимних ОИ-2018. Однако он заметил, что "политика не должна вмешиваться в спорт".