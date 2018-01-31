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    Скандал в олимпийской сборной Норвегии: на одежде нашли символику СС

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    На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии. Первая из них, символизирующая бога Тора, повсеместно использовалась в Третьем рейхе.
    Свитера с изображением скандальных рун
    Dale of Norway

    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    "Олимпиада среди белок": забавные зверьки в объективе Герта Веггена
    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Пользователи Сети разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику, пишет Daily Mail.

    На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии. Первая из них, символизирующая бога Тора, повсеместно использовалась в Третьем рейхе. В частности, эмблемы с ее изображением получали выпускники юнкерских училищ СС. Вторая — древо жизни Иггдрасиль — по сей день популярна у скандинавских неонацистов.

    Как сообщает издание, несколько спортсменов сборной уже отказались носить свитера. В компании, представившей форму, отметили, что не будут снимать продукцию с производства, поскольку изображенная на ней символика является "частью скандинавской культуры".

    Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.

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