Скандал в олимпийской сборной Норвегии: на одежде нашли символику СС

facebook.com/geertweggen "Олимпиада среди белок": забавные зверьки в объективе Герта Веггена Пользователи Сети разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику, пишет Daily Mail.

На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии. Первая из них, символизирующая бога Тора, повсеместно использовалась в Третьем рейхе. В частности, эмблемы с ее изображением получали выпускники юнкерских училищ СС. Вторая — древо жизни Иггдрасиль — по сей день популярна у скандинавских неонацистов.

Как сообщает издание, несколько спортсменов сборной уже отказались носить свитера. В компании, представившей форму, отметили, что не будут снимать продукцию с производства, поскольку изображенная на ней символика является "частью скандинавской культуры".

Ранее сообщалось, что участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран.