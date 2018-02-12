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    США готовы к переговорам с КНДР

    (обновлено: )4501
    Как отметил вице-президент США Майкл Пенс, он не знает, какие шаги потребуется предпринять Северной Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, поэтому и нужны переговоры.
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. США готовы начать переговоры с Северной Кореей. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает The Washington Post.

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    "Если хотите поговорить, мы будем говорить", — сказал Пенс, отметив, что при этом кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.

    Пенс добавил, что не знает, какие шаги потребуется предпринять Северной Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, поэтому и нужны переговоры.

    На торжественном ужине, который был посвящен открытию зимней Олимпиады, Пенс избежал встречи с главой делегации КНДР. Также он не подошел к представителю Северной Кореи для рукопожатия.

    Официальная позиция США заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

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