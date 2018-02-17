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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина, Ильдар Сатдинов. В субботу, 17 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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"Сегодня на Олимпиаде будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр. Посмотрим, кто же ее получит", — сказал Адамс на пресс-конференции.

Украина пока остается без олимпийских медалей.