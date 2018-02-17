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    В Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (56)

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    Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля. В субботу на Играх будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних олимпиад.
    Олимпиада в Пхенчхане. Болельщики Украины
    facebook.com/olympicua

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина, Ильдар Сатдинов. В субботу, 17 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

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    "Сегодня на Олимпиаде будет вручена тысячная олимпийская медаль в истории зимних Игр. Посмотрим, кто же ее получит", — сказал Адамс на пресс-конференции.

    Украина пока остается без олимпийских медалей

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