В Пхенчхане завоевана тысячная золотая медаль зимних Олимпийских игр

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал тысячную золотую медаль на зимних Олимпийских играх, победив в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ханю в субботу выиграл награду высшего достоинства в Пхенчхане, повторив результат Игр в Сочи. Серебро у японцы Сёмы Уно, бронза досталась испанцу Хавьеру Фернандесу.

Как отмечается в сообщении, первым медалистом зимних Игр стал американский конькобежец Чарльз Джутроу, который победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Шамони 26 января 1924 года.

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018.