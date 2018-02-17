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    В Пхенчхане завоевана тысячная золотая медаль зимних Олимпийских игр

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (58)

    (обновлено: )20101
    Самым первым медалистом зимних Олимпийских Игр стал американский конькобежец Чарльз Джутроу, победивший на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Шамони 26 января 1924 года.
    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал тысячную золотую медаль на зимних Олимпийских играх, победив в соревнованиях одиночников на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

    Ярослав Павловский
    Скриншот Голос Столицы
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    Ханю в субботу выиграл награду высшего достоинства в Пхенчхане, повторив результат Игр в Сочи. Серебро у японцы Сёмы Уно, бронза досталась испанцу Хавьеру Фернандесу.

    Как отмечается в сообщении, первым медалистом зимних Игр стал американский конькобежец Чарльз Джутроу, который победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Шамони 26 января 1924 года.

    Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018.

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    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
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