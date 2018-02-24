Глава оргкомитета: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как "чистая"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане запомнятся, как "чистые", заявил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

"Как президент оргкомитета, участвовал во многих пресс-конференциях, не устаю повторять — наша Олимпиада запомнится как "чистая" олимпиада. Мы следуем всем решениям МОК и WADA. Какое решение бы ни было принято МОК, считаю, я не вправе делать никакие комментарии, мы будем уважать любое решение", — сказал Ли Хи Бом на пресс-конференции.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение допустить россиян до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе, а Олимпийский комитет России (ОКР) подвергнуть дисквалификации. При этом в решении отмечалось, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Игр, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.

На Играх в Пхенчхане допинг-тесты двух российских спортсменов – керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой – дали положительные результат. Также положительные допинг тесты на Олимпиаде сдали японский шорт-трекист Кэй Сайто и словенский хоккеист Жига Еглич.