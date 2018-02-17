Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях одиночников.

Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85.

Серебро выиграл его соотечественник Сёма Уно (306,90), бронза у испанца Хавьера Фернандеса (305,24).

Ханю, победивший на Играх в Сочи четыре года назад, стал двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018.