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    Японский фигурист Ханю выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (58)

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    Японский фигурист Юдзуру Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85, что позволило ему стать первым.
    Юдзуру Ханю (Япония) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото Олимпийских игр в Пхенчхане в соревнованиях одиночников.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
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    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85.

    Серебро выиграл его соотечественник Сёма Уно (306,90), бронза у испанца Хавьера Фернандеса (305,24).

    Ханю, победивший на Играх в Сочи четыре года назад, стал двукратным олимпийским чемпионом.

    Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Напомним, Украина пока остается без медалей на ОИ-2018.

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    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
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