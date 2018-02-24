На Олимпиаде белка перебежала дорогу горнолыжнице из Австрии

На Олимпиаде в Пхенчхане во время соревнований по параллельному слалому на трассу выбежала белка. Грызун "подрезал" спортсменку из Австрии Даниелу Ульбинг, пробежав в сантиметрах от доски Ульбинг.
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"Я увидела белку справа, когда она была уже совсем рядом со моей доской. Это был большой зверек. Я рада, что с ним все хорошо", – цитирует слова спортсменки Sputnik.
Squirrel!!!!!!!!!!!!!!!! Alive!!!!!!!!! #PeyongChang2018 #PyeongChang2018 #snowboard #Olympics #Olympics2018 pic.twitter.com/bCER0fGajd— Yongwon Lee (@Ingyowon411) 24 февраля 2018 г.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Ранее на Олимпиаде охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.