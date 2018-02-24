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    На Олимпиаде белка перебежала дорогу горнолыжнице из Австрии

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    Во время соревнований по параллельному слалому перед Даниелу Ульбинг из Австрии на трассу выскочила белка. Зверьку удалось избежать повреждений. "Я рада, что с ним все хорошо", – заявила Ульбинг после спуска.
    Белка перебежала дорогу горнолыжнице из Австрии
    Видео twitter.com/Ingyowon411

    На Олимпиаде в Пхенчхане во время соревнований по параллельному слалому на трассу выбежала белка. Грызун "подрезал" спортсменку из Австрии Даниелу Ульбинг, пробежав в сантиметрах от доски Ульбинг.

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    "Я увидела белку справа, когда она была уже совсем рядом со моей доской. Это был большой зверек. Я рада, что с ним все хорошо", – цитирует слова спортсменки Sputnik.

    В результате инцидента никто не пострадал.

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    Ранее на Олимпиаде охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.

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