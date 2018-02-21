Паралимпийка из США снялась в пляжной фотосессии для глянца

Паралимпийка из США Бренна Хакаби снялась в фотосессии на песчаном пляже в Арубе для обложки популярного журнала Sports Illustrated.

22-летняя спортсменка, которая в марте будет участвовать в Паралимпийских играх в Пхенчхане в соревнованиях на сноуборде, стала первой паралимпийкой, которая украсила страницы журнала.

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Хакаби говорит, что после съемок получила множество слов поддержки от других женщин с инвалидностью. "(Реакция) была чрезвычайно позитивной и вдохновляющей, как я и надеялась. Я хотела, чтобы это было сделано правильно. Я хотела правильно представить женщин с ограниченными возможностями", — сказала она.

В 2010 году у Хакаби диагностировали остеосаркому, рак кости, и этот диагноз заставил врачей ампутировать ей правую ногу. В то время она была первокурсницей в старшей школе. Позже бывшая гимнастка переехала в Юту из Луизианы, где занялась сноубордингом, чтобы вернуться в спорт.

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