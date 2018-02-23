Фастфуд и палочки вместо вилок. Чем кормят на Олимпиаде в Корее

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Гостей зимней Олимпиады, которая проходят в городе Пхенчхан на севере Южной Кореи, угощают весьма экзотическими блюдами в духе традиций страны, передает "Корреспондент".

Подготовленные корейцы вполне могут есть очень острые и экзотические продукты, в отличие от других людей, для которых такие эксперименты могут обернуться расстройством пищеварительной системы и аллергией.

По данным издания, олимпийский рацион в основном ограничивается фастфудом. Но к любому блюду подается рис. Есть его приходится палочками, поскольку вилок почти не найти.

Алкогольные напитки на Олимпиаде также ограничен. Местную водку соджу готовят из сладкого картофеля, а доля спирта не превышает 18 процентов.

Напомним, родители швейцарского лыжника-фристайлера Миши Гассера потратили целый год и преодолели 17 тысяч километров на велосипедах, чтобы посмотреть, как сын выступит на соревнованиях на Олимпиаде в корейском Пхенчхане.