наверх
23.02.201810:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фастфуд и палочки вместо вилок. Чем кормят на Олимпиаде в Корее

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (79)

    (обновлено: )141
    По данным издания, олимпийский рацион в основном ограничивается фастфудом. Но к любому блюду подается рис. Есть его приходится палочками, поскольку вилок почти не найти.
    Работники закусочной на рынке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

    Элизабет Суэйни попала на Олимпиаду с помощью хитрости
    Американская лыжница хитростью попала на Олимпиаду
    Гостей зимней Олимпиады, которая проходят в городе Пхенчхан на севере Южной Кореи, угощают весьма экзотическими блюдами в духе традиций страны, передает "Корреспондент".

    Подготовленные корейцы вполне могут есть очень острые и экзотические продукты, в отличие от других людей, для которых такие эксперименты могут обернуться расстройством пищеварительной системы и аллергией.

    По данным издания, олимпийский рацион в основном ограничивается фастфудом. Но к любому блюду подается рис. Есть его приходится палочками, поскольку вилок почти не найти.

    Алкогольные напитки на Олимпиаде также ограничен. Местную водку соджу готовят из сладкого картофеля, а доля спирта не превышает 18 процентов.

    Напомним, родители швейцарского лыжника-фристайлера Миши Гассера потратили целый год и преодолели 17 тысяч километров на велосипедах, чтобы посмотреть, как сын выступит на соревнованиях на Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Авдеевке
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против