Голый мужчина в розовой юбке выбежал на лед Олимпиады

Фото eurosport.ru

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Канныне (Южная Корея) после завершения забега конькобежцев на 1000 метров на лед трассы выбежал голый мужчина, который был одет только в розовую пачку и кроссовки.

Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love, сообщает Eurosport.

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Мужчина был задержан охраной конькобежного комплекса.

Фото eurosport.ru На Олимпиаде задержан голый мужчина, выбежавший на лед

Во время гонки победителем стал голландец Кьельд Нейс. Серебро выиграл норвежец Хавард Лорентцен, бронза — у кореца Кима Таюна. На треке трижды были побиты рекорды Пхенчхана.

Ранее на Олимпиаде французская фигуристка во время танца с партнером попала в пикантную ситуацию. У девушки расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.