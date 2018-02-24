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    Голый мужчина в розовой юбке выбежал на лед Олимпиады

    (обновлено: )124320
    Охрана конькобежного комплекса в Канныне задержала мужчину, который был одет в розовую пачку и кроссовки. Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love.
    Голый мужчина выбежал на лед Олимпиады в Пхенчхане
    Фото eurosport.ru

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Канныне (Южная Корея) после завершения забега конькобежцев на 1000 метров на лед трассы выбежал голый мужчина, который был одет только в розовую пачку и кроссовки.

    Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love, сообщает Eurosport.

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    Мужчина был задержан охраной конькобежного комплекса.

    Фото eurosport.ru
    На Олимпиаде задержан голый мужчина, выбежавший на лед

    Во время гонки победителем стал голландец Кьельд Нейс. Серебро выиграл норвежец Хавард Лорентцен, бронза — у кореца Кима Таюна. На треке трижды были побиты рекорды Пхенчхана.

    Ранее на Олимпиаде французская фигуристка во время танца с партнером попала в пикантную ситуацию. У девушки расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.

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