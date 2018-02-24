Голый мужчина в розовой юбке выбежал на лед Олимпиады

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Канныне (Южная Корея) после завершения забега конькобежцев на 1000 метров на лед трассы выбежал голый мужчина, который был одет только в розовую пачку и кроссовки.
Его пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса, а на груди красовалась надпись Peace + Love, сообщает Eurosport.
Смотрите также: Фигуристка едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде
Мужчина был задержан охраной конькобежного комплекса.
Во время гонки победителем стал голландец Кьельд Нейс. Серебро выиграл норвежец Хавард Лорентцен, бронза — у кореца Кима Таюна. На треке трижды были побиты рекорды Пхенчхана.
Ранее на Олимпиаде французская фигуристка во время танца с партнером попала в пикантную ситуацию. У девушки расстегнулось платье, из-за чего зрители смогли увидеть грудь спортсменки.