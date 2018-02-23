Первое золото Олимпиады для России принесла 15-летняя фигуристка

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером.

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Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Команда идет 15-ми в командном медальном зачете Игр.

Напомним, что олимпийская сборная Украины занимает 19-е место в командном зачете. Единственную, зато золотую медаль украинской команде принес Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.