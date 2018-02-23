наверх
23.02.201810:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Первое золото Олимпиады для России принесла 15-летняя фигуристка

    (обновлено: )33960
    Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла другую россиянку - Евгению Медведеву.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане, победив в соревновании одиночниц, а Евгения Медведева стала серебряным призером.

    Читайте также: Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

    Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Команда идет 15-ми в командном медальном зачете Игр.

    Напомним, что олимпийская сборная Украины занимает 19-е место в командном зачете. Единственную, зато золотую медаль украинской команде принес Александр Абраменко, победивший в лыжной акробатике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Авдеевке
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против