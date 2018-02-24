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    Норвегия обновила рекорд по общему количеству медалей на зимней олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (83)

    (обновлено: )8201
    Норвежские горнолыжники завоевали "бронзу" в командных соревнованиях и принесли национальной сборной 38-ю медаль на Олимпиаде-2018. Прежнее достижение было установлено спортсменами сборной США.
    Олимпиада 2018. Спортсмен из Норвегии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сборная Норвегии обновила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных в рамках одних зимних Олимпийских игр.

    В субботу норвежские горнолыжники завоевали "бронзу" в командных соревнованиях и принесли национальной сборной 38-ю медаль на Олимпиаде-2018.

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    Прежнее достижение было установлено спортсменами сборной США, которые на Играх-2010 в Ванкувере завоевали 37 наград.

    Напомним, в активе сборной Украины пока одна золотая медаль

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