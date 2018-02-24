Норвегия обновила рекорд по общему количеству медалей на зимней олимпиаде

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сборная Норвегии обновила рекорд по общему количеству медалей, завоеванных в рамках одних зимних Олимпийских игр.

В субботу норвежские горнолыжники завоевали "бронзу" в командных соревнованиях и принесли национальной сборной 38-ю медаль на Олимпиаде-2018.

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Прежнее достижение было установлено спортсменами сборной США, которые на Играх-2010 в Ванкувере завоевали 37 наград.

Напомним, в активе сборной Украины пока одна золотая медаль.