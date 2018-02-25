Сборная РФ пройдет на закрытии Игр-2018 под олимпийским флагом

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Члены МОК на сессии организации в Пхенчхане единогласно проголосовали за скорейшее снятие дисквалификации Олимпийского комитета России, но не до церемонии закрытия Игр-2018.

В воскресенье комиссия МОК рекомендовала не снимать отстранение с ОКР до церемонии закрытия Игр-2018. Комиссия рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане.

Таким образом, исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр.

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

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