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    Сборная РФ пройдет на закрытии Игр-2018 под олимпийским флагом

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (154)

    (обновлено: )19202
    В воскресенье комиссия МОК рекомендовала не снимать отстранение с ОКР до церемонии закрытия Игр-2018. Комиссия рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане.
    Нейтральные (олимпийские) флаги призеров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Члены МОК на сессии организации в Пхенчхане единогласно проголосовали за скорейшее снятие дисквалификации Олимпийского комитета России, но не до церемонии закрытия Игр-2018.

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    В воскресенье комиссия МОК рекомендовала не снимать отстранение с ОКР до церемонии закрытия Игр-2018. Комиссия рекомендовала снять дисквалификацию с ОКР после анализа всех допинг-проб россиян с Игр в Пхенчхане.

    Таким образом, исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр.

    Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

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