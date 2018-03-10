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Середина сентября – время начала группового этапа самого крупного европейского турнира – Лиги Чемпионов. Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев задумался о его будущем. По его мнению, оно не такое светлое, как полагают чиновники из УЕФА.