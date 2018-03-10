Вопрос о вознаграждении Платини будет рассмотрен исполнительным комитетом УЕФА в установленном порядке в соответствии с советами и предложениями вновь сформированного компенсационного комитета УЕФА и экспертов по правовым вопросам.
Середина сентября – время начала группового этапа самого крупного европейского турнира – Лиги Чемпионов. Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев задумался о его будущем. По его мнению, оно не такое светлое, как полагают чиновники из УЕФА.
Новые обвинения против чиновников связаны с обысками в Федерации футбола Франции. Швейцарские власти изучают другой перевод Блаттера Платини на семизначную сумму на оплату офиса французского чиновника в Париже.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
По информации СМИ, следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала пожизненно отлучить от футбола Блаттера и Платини. Не исключено, что апелляция нацелена именно на то, чтобы чиновники были отстранены пожизненно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".