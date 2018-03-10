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    Мишель Платини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 109
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    Мишель Платини. Архивное фото
    Суд отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола
    09:12 07.07.2017
    51
    Мишель Платини считает свое наказание несправедливым, "и эта несправедливость продолжается", заявил юрист экс-главы УЕФА Венсан Солари, комментируя решение федерального суда Швейцарии.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини ведет переговоры с УЕФА о компенсации за расторжение контракта
    20:41 20.09.2016
    35Скандал в ФИФА-УЕФА
    Вопрос о вознаграждении Платини будет рассмотрен исполнительным комитетом УЕФА в установленном порядке в соответствии с советами и предложениями вновь сформированного компенсационного комитета УЕФА и экспертов по правовым вопросам.
    Футбол. Лига Чемпионов.
    Лига Чемпионов: маленькие гиганты большого футбола
    17:03 13.09.2016
    432
    Середина сентября – время начала группового этапа самого крупного европейского турнира – Лиги Чемпионов. Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев задумался о его будущем. По его мнению, оно не такое светлое, как полагают чиновники из УЕФА.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Адвокаты Платини не получили мотивировочную часть приговора CAS
    21:27 30.08.2016
    49Скандал в ФИФА-УЕФА
    Адвокаты бывшего президента УЕФА Мишеля Платини потребовали мотивировочную часть по приговору "в кратчайший срок, насколько это возможно", и назвали поведение CAS "неприемлемым".
    Мишель Платини. Архивное фото
    Вне игры. CAS не оставил Платини шансов на будущее
    08:53 10.05.2016
    174Скандал в ФИФА-УЕФА
    После новых решений CAS Платини покинет пост президента УЕФА. Это может случиться, по словам его адвокатов, как в "ближайшие дни", так и на следующем конгрессе организации.
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино
    Инфантино заявил, что опечален решением об отстранении Платини
    03:30 10.05.2016
    59Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, он работал с Мишелем Платини в течение последних десяти лет в УЕФА и вместе они сделали немало хороших вещей.
    Мишель Платини. Архивное фото
    УЕФА не будет назначать временного главу из-за отставки Платини
    20:18 09.05.2016
    68Скандал в ФИФА-УЕФА
    Сообщается, что УЕФА принял к сведению решение CAS по Платини. В тоже время Союз европейских футбольных ассоциаций не будет назначать временного главу организации.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Суд сократил отстранение Платини от футбольной деятельности до 4-х лет
    14:20 09.05.2016
    27
    Как отмечается, суд частично удовлетворил апелляцию главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини и сократил наложенное на него ФИФА отстранение от футбольной деятельности с 6 лет до 4.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Решение CAS по апелляции Платини огласят до 9 мая - СМИ
    20:03 29.04.2016
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    В пятницу прошли слушания в CAS по апелляции Платини. В суде выступили сам француз, а также экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который заметил, что "слушания были честными и корректными".
    Мишель Платини. Архивное фото
    Комитет ФИФА по этике не снимал обвинений в коррупции с Платини
    16:30 26.04.2016
    24Скандал в ФИФА-УЕФА
    В пресс-службе ФИФА сообщили, что решение арбитражной палаты комитета по делу главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини осталось без изменений.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини заявил, что все его счета известны властям Швейцарии
    04:39 05.04.2016
    37
    Как отметил отстраненный президент Союза европейских футбольных ассоциации, он живет в Швейцарии с 2007 года, поэтому его инвестиции, банковские и другие счета известны швейцарским властям.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттеру и Платини грозят новые обвинения
    11:56 13.03.2016
    103Скандал в ФИФА-УЕФА
    Новые обвинения против чиновников связаны с обысками в Федерации футбола Франции. Швейцарские власти изучают другой перевод Блаттера Платини на семизначную сумму на оплату офиса французского чиновника в Париже.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини подал апелляцию в CAS на отстранение от футбола
    11:21 02.03.2016
    54Скандал в ФИФА-УЕФА
    По данным агентства Франс Пресс, отстраненный президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Платини и Блаттера
    04:22 25.02.2016
    28Скандал в ФИФА-УЕФА
    По информации ФИФА, Апелляционный комитет посчитал, что заслуги Блаттера и Платини перед ФИФА, УЕФА и футболом в целом должны быть по достоинству оценены и должны стать смягчающим фактором.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини подаст апелляцию в CAS на решение ФИФА
    23:58 24.02.2016
    16
    В среду, 24 февраля, апелляционный комитет ФИФА смягчил санкции в отношении Йозефа Блаттера и Мишеля Платини, сократив срок их отстранения с восьми до шести лет.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини назвал себя жертвой системы
    21:35 24.02.2016
    34
    Как подчеркнул Платини, "это политическое и постыдное решение", "я стал жертвой системы", "целью всего, что произошло, было не допустить меня до выборов президента ФИФА".
    Мишель Платини и Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Платини и Блаттера
    19:50 24.02.2016
    152Скандал в ФИФА-УЕФА
    Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФИФА, дисквалификация главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера сокращена с 8 до 6 лет.
    Мишель Платини перед рассмотрением его апелляции в офисе ФИФА
    Платини прибыл в офис ФИФА для рассмотрения его апелляции
    15:52 15.02.2016
    45Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам президента УЕФА Мишеля Платини, он борется против несправедливости. "Если бы я знал, что виновен, то скрылся бы в Сибири от стыда", - сказал Платини.
    Джанни Инфантино
    Европейские ассоциации поддержат Инфантино на выборах главы ФИФА
    12:30 24.01.2016
    142Скандал в ФИФА-УЕФА
    Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
    Логотип ФИФА
    Следственная палата комитета ФИФА оспорит отстранение Блаттера и Платини
    16:08 12.01.2016
    33Скандал в ФИФА-УЕФА
    По информации СМИ, следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала пожизненно отлучить от футбола Блаттера и Платини. Не исключено, что апелляция нацелена именно на то, чтобы чиновники были отстранены пожизненно.
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