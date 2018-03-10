В понедельник неизвестный в черной маске открыл огонь в Исламском молитвенном центре, расположенном недалеко от вокзала Цюриха в районе. Тридцатилетний мужчина ранил троих прихожан, двое из которых 30 и 56 лет, находятся в тяжелом состоянии.
Как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, совет воспринял идею расширения позитивно, "но детали еще не проработаны". Как отмечается, речь может идти об увеличении числа участников финальной стадии ЧМ с 32 до 40 или 48 команд.
Выборы президента ФИФА прошли на конгрессе организации в Цюрихе в пятницу. Победу одержал генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, во втором туре набравший больше необходимой половины голосов — 115.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".