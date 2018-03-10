наверх
10.03.201807:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Цюрих

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полиция на месте стрельбы в Цюрихе
    В Цюрихе в финансовом районе произошла перестрелка, убиты два человека
    23:34 23.02.2018
    179
    По данным местной полиции, ситуация находится под контролем, угрозы обществу нет.
    Игрок сборной Аргентины Лионель Месси
    Месси вызвали в Цюрих из-за скандала с судьей
    14:58 13.04.2017
    127
    Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что намерен лично убедить футболиста явиться в Цюрих, поскольку у него появится возможность снизить срок наказания.
    Логотип ФИФА
    Из ФИФА похитили подарки спортсменам на 93 тысячи евро
    16:17 11.01.2017
    63
    По данным СМИ, часы, которые предназначались для вручения победителям в Цюрихе, были похищены. В связи с инцидентом организация обратилась в правоохранительные органы.
    Логотип ФИФА
    Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ до 48 команд
    12:20 10.01.2017
    118
    Члены совета во вторник проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно, однако о подробной схеме проведения турнира по обновленной системе пока не сообщается.
    Церемония вручения Золотого мяча-2015
    Месси и другие игроки "Барселоны" пропустят гала-вечер ФИФА The Best Awards
    15:19 09.01.2017
    172
    Сообщается, что игроки, приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, так как будут готовится к матчу с "Атлетиком".
    Швейцарская полиция на месте стрельбы в Цюрихе
    Стрельба произошла возле Исламского молитвенного центра в Цюрихе
    02:56 20.12.2016
    154
    В понедельник неизвестный в черной маске открыл огонь в Исламском молитвенном центре, расположенном недалеко от вокзала Цюриха в районе. Тридцатилетний мужчина ранил троих прихожан, двое из которых 30 и 56 лет, находятся в тяжелом состоянии.
    Логотип ФИФА
    ФИФА в январе примет решение о расширении числа участников ЧМ
    01:58 14.10.2016
    56
    Как отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, совет воспринял идею расширения позитивно, "но детали еще не проработаны". Как отмечается, речь может идти об увеличении числа участников финальной стадии ЧМ с 32 до 40 или 48 команд.
    Первая в мире бионическая Олимпиада стартует в Цюрихе
    Первая в мире бионическая Олимпиада пройдет в Цюрихе
    07:52 08.10.2016
    287
    Кибатлон проходит впервые в истории. Это международные соревнования для людей, использующих высокотехнологичные ассистивные устройства. 74 спортсмена из 25 стран приехали в Цюрих.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Сейф с материалами частного расследования о крушении МН17 изъяли в Цюрихе
    03:35 08.06.2016
    1595Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщают СМИ, в присутствии следственной группы швейцарская полиция изъяла сейф в банке швейцарском Цюриха, в котором частный детектив Йозеф Реш хранил материалы.
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино (в центре на первом плане)
    Президент "Палермо": Инфантино "купил" пост президента ФИФА
    09:28 01.03.2016
    201Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Маурицио Дзампарини, система в ФИФА не меняется, и Инфантино был избран потому, что купил больше голосов, чем шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино (в центре на первом плане)
    Джанни Инфантино - избранный президент ФИФА 
    06:59 27.02.2016
    87Скандал в ФИФА-УЕФА
    Выборы президента ФИФА прошли на конгрессе организации в Цюрихе в пятницу. Победу одержал генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, во втором туре набравший больше необходимой половины голосов — 115.
    Кандидат в президенты Международной федерации футбола (ФИФА), принц Иордании Али бин Аль-Хусейн
    Принц Али заявил, что выполнил свою цель на выборах президента ФИФА
    01:40 27.02.2016
    71Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Али бин аль-Хусейна, в организации есть множество хороших и честных людей, которые готовы к реформам, а целью его кампании "всегда было дать им возможность высказаться".
    Джанни Инфантино
    Инфантино: ФИФА не станет банкротом
    21:44 26.02.2016
    83
    Инфантино подчеркнул, что "спонсоры должны снова поверить в ФИФА, и если мы этого достигнем, то я уверен, что мы увеличим прибыль", "я уверен, что ФИФА не станет банкротом".
    Логотип ФИФА
    Прозрачных урн не будет на выборах президента ФИФА - СМИ
    19:32 20.02.2016
    52
    Председатель избирательной комиссии ФИФА Доменико Скала считает, что достаточно просто сказать избирателям, что они не должны фотографировать бюллетени, и отклонил просьбу принца Али.
    Мишель Платини перед рассмотрением его апелляции в офисе ФИФА
    Платини прибыл в офис ФИФА для рассмотрения его апелляции
    15:52 15.02.2016
    45Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам президента УЕФА Мишеля Платини, он борется против несправедливости. "Если бы я знал, что виновен, то скрылся бы в Сибири от стыда", - сказал Платини.
    Логотип ФИФА
    Отменены дебаты кандидатов в президенты ФИФА
    11:27 27.01.2016
    21Скандал в ФИФА-УЕФА
    Дебаты радиовещательной корпорации Би-би-си были назначены на 15 февраля, однако все кандидаты на пост президента Международной федерации футбола отказались от них. Исключением стал - Жером Шампань.
    Логотип ФИФА
    Избирком ФИФА официально подтвердил 5 кандидатов на выборах главы организации
    14:19 26.01.2016
    43Скандал в ФИФА-УЕФА
    Выборы главы ФИФА состоятся в конце февраля. Глава организации будет избран по результатам тайного голосования. Блаттер и Платини в выборах участия не принимают.
    Джанни Инфантино
    Европейские ассоциации поддержат Инфантино на выборах главы ФИФА
    12:30 24.01.2016
    142Скандал в ФИФА-УЕФА
    Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также национальные ассоциации европейских стран в подавляющем большинстве поддержали кандидатуру генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА.
    Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Дж.Керри
    Переговоры Лаврова и Керри проходят в Цюрихе
    14:58 20.01.2016
    234
    Это первая встреча госсекретаря США и министра иностранных дел РФ в 2016 году. Лавров и Керри намерены обсудить предстоящие межсирийские переговоры.
    Генсекретарь FIFA Жером Вальке
    Жером Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА
    11:45 13.01.2016
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    Ранее Жером Вальке был временно отстранен от исполнения обязанностей генерального секретаря в связи с возможной причастностью к нелегальным схемам продаж билетов на матчи чемпионата мира.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Полиция на месте стрельбы в Цюрихе
    В Цюрихе в финансовом районе произошла перестрелка, убиты два человека
    23:34 23.02.2018
    179
    По данным местной полиции, ситуация находится под контролем, угрозы обществу нет.
    Все теги

    Персоны