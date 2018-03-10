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    Альфредо Хавит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Логотип ФИФА
    Экс-вице-президент ФИФА Хавит признал, что участвовал в коррупционных схемах
    19:59 11.04.2016
    77Скандал в ФИФА-УЕФА
    По словам Хавита, он получал сотни тысяч долларов в качестве взяток от двух маркетинговых компаний, которые намеревались получить контракты на медиаправа на футбольные матчи.
    Денежные купюры
    Обвиняемого в коррупции вице-президента ФИФА освободят под залог $290 тыс
    08:12 22.01.2016
    26Скандал в ФИФА-УЕФА
    Мировой судья согласился на предложение адвоката Хавита, что залог будет обеспечен по системе 50 тысяч долларов наличными плюс 240 тысяч в виде арестованной семейной собственности.
    Логотип ФИФА
    Суд отклонил просьбу функционера ФИФА Хавита о домашнем аресте
    12:26 15.01.2016
    15Скандал в ФИФА-УЕФА
    Сообщается, что в среду бывший вице-президент ФИФА Альфредо Хавит был экстрадирован в США из Швейцарии, где его задержали в декабре по делу о коррупции в ФИФА, в январе.
    Логотип ФИФА
    Дело о коррупции в ФИФА: в Цюрихе арестован президент КОНКАКАФ - СМИ
    08:36 03.12.2015
    46Скандал в ФИФА-УЕФА
    Утром 3 декабря в Швейцарии началась операция по аресту чиновников ФИФА. СМИ заявляли, что аресты инициированы властями США по делу о коррупции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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