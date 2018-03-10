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Тег
Альфредо Хавит
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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19:59 11.04.2016
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Скандал в ФИФА-УЕФА
По словам Хавита, он получал сотни тысяч долларов в качестве взяток от двух маркетинговых компаний, которые намеревались получить контракты на медиаправа на футбольные матчи.
Обвиняемого в коррупции вице-президента ФИФА освободят под залог $290 тыс
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Суд отклонил просьбу функционера ФИФА Хавита о домашнем аресте
12:26 15.01.2016
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Сообщается, что в среду бывший вице-президент ФИФА Альфредо Хавит был экстрадирован в США из Швейцарии, где его задержали в декабре по делу о коррупции в ФИФА, в январе.
Дело о коррупции в ФИФА: в Цюрихе арестован президент КОНКАКАФ - СМИ
08:36 03.12.2015
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Утром 3 декабря в Швейцарии началась операция по аресту чиновников ФИФА. СМИ заявляли, что аресты инициированы властями США по делу о коррупции.
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