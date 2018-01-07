"Арестовать и в тюрьму!" В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Саудовской Аравии распорядился арестовать и отправить в тюрьму 11 принцев из правящей семьи Саудовской Аравии, которые отказывались покидать дворец правосудия, требуя восстановить их льготы на оплату воды и электроэнергии, говорится в заявлении генеральной прокуратуры королевства.

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Как разъяснила прокуратура, "принцы отказывались покидать дворец правительства, требуя отменить королевский указ о лишении их льгот на оплату воды и электроэнергии, несмотря на уговоры одуматься, поэтому было принято решение об их задержании и отправке в тюрьму, где они будут ждать суда".

В прокуратуре подчеркнули, что "перед законом все равны".

В ноябре прошлого года созданный королем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать более 30 членов правящей семьи королевства и высокопоставленных чиновников по подозрению в причастности к коррупционным схемам.