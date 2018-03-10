Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Шесть лет назад был установлен рекорд цены "корзины". Так, в 2008 году стоимость барреля составляла более 140 долларов. В сентябре текущего года ценовая отметка опустилась ниже 100 долларов м прдолжает снижаться.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.