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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Территория нефтяной компании
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла
    11:05 16.02.2015
    160
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу, 13 февраля, выросла на 3,11 доллара, или на 5,88%, - до 55,97 доллара за баррель с 52,86 доллара за баррель в предыдущий день торгов.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла до $44,83
    11:02 02.02.2015
    99
    Цена нефти 30 января, выросла на 0,95 доллара, или на 2,16% за баррель.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК снизилась до $45,19
    10:57 12.01.2015
    79
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу 9 января снизилась на 0,49 доллара, или на 1,07% - до 45,19 доллара за баррель с 45,68 доллара за баррель по сравнению с предыдущим днем торгов.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла до $56,06
    11:12 29.12.2014
    108
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК снизилась до $62,33
    10:58 10.12.2014
    89Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) во вторник, 9 декабря, снизилась на 1,45 доллара, или на 2,27%.
    НПЗ. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК упала ниже $71
    10:31 28.11.2014
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    Шесть лет назад был установлен рекорд цены "корзины". Так, в 2008 году стоимость барреля составляла более 140 долларов. В сентябре текущего года ценовая отметка опустилась ниже 100 долларов м прдолжает снижаться.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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