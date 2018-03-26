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    В сети появилось видео, как ПВО не сразу перехватила ракету над Эр-Риядом

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    Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".
    Противоракетный комплекс Пэтриот
    Glenn Fawcett/U.S. Department of defense

    "Аль-Арабия" также приводит кадры запуска противоракетных ракет комплекса "Пэтриот". Видео пуска противоракет было опубликовано в Twitter канала.

    ​Кроме того, в сети опубликовали также неудачный пуск противоракеты, не попавшей в цель, а рухнувшей на жилые кварталы.

    Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд. Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, предположительно, один человек погиб.

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