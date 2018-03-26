В сети появилось видео, как ПВО не сразу перехватила ракету над Эр-Риядом

"Аль-Арабия" также приводит кадры запуска противоракетных ракет комплекса "Пэтриот". Видео пуска противоракет было опубликовано в Twitter канала.

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 березня 2018 р.

​Кроме того, в сети опубликовали также неудачный пуск противоракеты, не попавшей в цель, а рухнувшей на жилые кварталы.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд. Все семь ракеты были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, предположительно, один человек погиб.

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