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    Саудовская Аравия обвинила власти Сирии в применении химоружия

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    По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта".
    Химатака в Алеппо
    Press TV

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. МИД Саудовской Аравии резко осудил бомбардировки сирийской армией пригорода Дамаска Восточной Гуты, который остается под контролем оппозиции, и обвинил власти Сирии в применении химического оружия в этом районе.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти 5 февраля якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

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    "Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает обстрел со стороны режима Асада Восточной Гуты и использование химического оружия, что является вопиющим нарушением международного права. Эти враждебные действия идут вразрез с прилагаемыми в настоящее время международными усилиями для решения сирийского конфликта политическим путем в соответствии с решениями Женевской конференции-1 и резолюцией ООН 2254", — отметил представитель МИД королевства, слова которого приводятся на сайте министерства.

    По данным УВКПЧ ООН, с 4 по 9 февраля жертвами конфликта в Сирии стали 277 мирных жителей, еще 812 пострадали. Глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн назвал последнюю неделю "одним из самых кровавых периодов за все время конфликта". По его данным, нападениям подверглись по меньшей мере девять медицинских учреждений в Восточной Гуте и Идлибе.

    Ранее сообщалось, что независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии проверяет сообщения о возможном использовании боевого хлорина в Восточной Гуте и Идлибе.

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