ВВС перехватили ракету над столицей Саудовской Аравии - СМИ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе столицы страны города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

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По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".

В свою очередь агентство Рейтер сообщает, что около полуночи в городе были слышны "громкие хлопки".

Ранее МИД Саудовской Аравии резко осудил бомбардировки сирийской армией пригорода Дамаска Восточной Гуты, который остается под контролем оппозиции, и обвинил власти Сирии в применении химического оружия в этом районе.