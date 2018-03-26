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    ВВС перехватили ракету над столицей Саудовской Аравии - СМИ

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (440)

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    По данным СМИ, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась". Также сообщается, что около полуночи в городе были слышны "громкие хлопки".
    Эр-Рияд. Столица Саудовской Аравии
    RIA News Александр Юрьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии перехватили ракету в районе столицы страны города Эр-Рияд, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту
    RT на русском
    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

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    По данным телеканала, ракета была перехвачена на северо-востоке Эр-Рияда "раньше, чем она приземлилась".

    В свою очередь агентство Рейтер сообщает, что около полуночи в городе были слышны "громкие хлопки".

    Ранее МИД Саудовской Аравии резко осудил бомбардировки сирийской армией пригорода Дамаска Восточной Гуты, который остается под контролем оппозиции, и обвинил власти Сирии в применении химического оружия в этом районе.

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