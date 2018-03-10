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    Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Корабль, на котором находятся дислоцировавшиеся ранее в Турции ЗРК Patriot, принадлежащие Германии. Турецкий порт Искендерун
    Германия вывезла свои зенитно-ракетные комплексы из Турции - СМИ
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    Шесть батарей Patriot стран-членов НАТО были развернуты в приграничных с Сирией районах Турции в январе 2013 года. Две из них принадлежат Германии.
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