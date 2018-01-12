Саудовская Аравия подтвердила матч со сборной Украины по футболу

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

Спарринг сборной Саудовской Аравии и сборной Украины состоится, сообщает sportarena.com со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что встречу подтвердил президент федерации футбола Саудовской Аравии принц Адель бин Эззат на встрече с прессой.

Матч пройдет 23 марта в Испании, где саудовцы будут готовиться к чемпионату мира.

Ранее поединки с Саудовской Аравией и Японией анонсировал и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018, где сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Египтом.

Украина на чемпионате не сыграет, поскольку заняла только третье место в своей отборочной группе.