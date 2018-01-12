Саудовская Аравия подтвердила матч со сборной Украины по футболу

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.sportarena.com со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что встречу подтвердил президент федерации футбола Саудовской Аравии принц Адель бин Эззат на встрече с прессой.
Матч пройдет 23 марта в Испании, где саудовцы будут готовиться к чемпионату мира.
Ранее поединки с Саудовской Аравией и Японией анонсировал и тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018, где сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Египтом.
Украина на чемпионате не сыграет, поскольку заняла только третье место в своей отборочной группе.