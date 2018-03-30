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    Наследный принц Саудовской Аравии заговорил о войне с Ираном

    Тема:

    Военная кампания в Йемене (228)

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    Наследник престола Саудовской Аравии в интервью американским СМИ призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.
    Флаг Саудовской Аравии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд не исключает военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.

    В интервью с газетой Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

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    "Мы должны добиться этого, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном", — заявил принц изданию.

    Эр-Рияд обвиняет Тегеран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

    Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.

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