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    Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале

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    Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. В Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Саудовская Аравия впервые представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражных фильмов, сообщает газета Parisien.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен (министр культуры Франции – ред.) об официальном участии в Каннском кинофестивале, в первый раз", – сказал министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

    Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. Уточняется, что в Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.

    Напомним, 71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

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