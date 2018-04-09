Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Саудовская Аравия впервые представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражных фильмов, сообщает газета Parisien.

"Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен (министр культуры Франции – ред.) об официальном участии в Каннском кинофестивале, в первый раз", – сказал министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. Уточняется, что в Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.

Напомним, 71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.