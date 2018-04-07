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    В Саудовской Аравии впервые в истории пройдет неделя моды

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    Неделя моды продлится четыре дня, в нем будут участвовать как арабские, так и мировые дизайнеры, такие как Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье. Мероприятие пройдёт в столице королевства Эр-Рияде.
    Пакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре
    AP Photo/K.M. Chaudary

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Неделя моды впервые пройдет в Саудовской Аравии и начнется 10 апреля, сообщает издание Gulf News.

    #manbraid / instagram
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    Мероприятие продлится четыре дня, в нем будут участвовать как арабские, так и мировые дизайнеры, такие как Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

    Мероприятие пройдёт в столице королевства Эр-Рияде.

    Изначально она должна была состояться в феврале, однако была перенесена, по словам организаторов, из-за большого числа гостей.

    В феврале главное управление сферы досуга (General Entertainment Authority (GEA) заявило, что в стране только в 2018 году состоится 5 тысяч концертов и фестивалей (в два раза больше, чем в предыдущем году). В ближайшие 10 лет королевство планирует вложить в этот сектор 64 миллиарда долларов.

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