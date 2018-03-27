Модель с восьмым размером едва не потеряла грудь

Голливудская модель Линдси Пэлас продемонстрировала роскошные прелести в откровенном платье во время благотворительной вечеринки.

Грудь девушки восьмого размера едва не выпала ее из глубокого декольте, Линдси пришлось поправлять наряд, чтобы не оконфузится на красной дорожке.

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"Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность за большой груди. Работать с 5 килограммами на груди — испытание для спины. Растяжка, массаж и хорошее кровать помогают справиться с болью", — написала потом Пэлас на своей странице в Facebook, комментируя свой бюст.

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