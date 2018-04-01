Горячая модель пробуждает животные страсти

Модель Клаудия Тихан созает сексуальные образы, одевая откровенные купальники и позируя в них в самых живописных уголках земного шара.

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Для натурных съемок девушка отправляется на Гавайи, в мексиканский Канкун, Монте-Карло, Багамские осрова и другие курорты.

Ее усилия не остались без внимания: в Instagram Клаудия уже собрала более миллиона подписчиков, которые восхищаются формами и жизнерадостным поведением модели.

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