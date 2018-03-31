"Чешская Барби" поразила сеть аппетитными формами

18-летняя жительница Праги Габриэла Ирачкова первую пластическую операцию сделала два года назад — увеличила грудь и губы, сузила талию.
Девушка признается, что не верит в натуральную красоту в современном мире. А ее идеалом является кукла Барби.
Оплачивают прихоти юной красотки состоятельные родители.
Ранее сообщалось, что американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной.
Смотрите также: Новая сексуальная модель из Лос-Анджелеса сразила читателей горячей фотосессией