"Чешская Барби" поразила сеть аппетитными формами

18-летняя жительница Праги Габриэла Ирачкова первую пластическую операцию сделала два года назад — увеличила грудь и губы, сузила талию.

Девушка признается, что не верит в натуральную красоту в современном мире. А ее идеалом является кукла Барби.

Оплачивают прихоти юной красотки состоятельные родители.

Ранее сообщалось, что американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной.

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