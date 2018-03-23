Экс-модель Playboy поведала подробности своего романа с Трампом

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал сообщила подробности о своем романе с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Макдугал подала в суд с требованием разрешить ей рассказать о романе с Трампом. Экс-модель требовала признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.

В интервью телеканалу CNN Макдугал заявила, что их отношения в 2006-07 годах длились десять месяцев и были основаны на взаимном согласии.

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"Могу сказать, что мы видели друг друга как минимум пять раз в месяц и часто больше", — сказала женщина.

По ее словам, она не знает, были ли у Трампа другие возлюбленные в этот период. "Я думала, что была единственной", — отметила Макдугал.

Фото из открытых источников Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал

Предполагается, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил Макдугал около 150 тысяч долларов за молчание. Макдугал утверждает, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США. В Америке супружеская неверность может стать серьезной проблемой для политика.

Ранее сообщалось, что порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) проходила проверку на детекторе лжи, которая подтвердила истинность ее слов об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.