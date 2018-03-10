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    Багамы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели снялись в оригинальной фотосессии 
    15:32 09.02.2018
    2380
    Сами съемки фотосессии проходили на Багамских островах. А девушки позировали в купальниках собственного дизайна.
    Появилось видео, как дайверы кормили с рук беременную акулу. Видео
    Появились уникальные кадры, как дайверы кормили с рук беременную акулу 
    02:28 15.01.2018
    210
    Дайверы покормили с рук беременную тигровую акулу и сняли процесс на видео. "Встреча" не была запланирована, морской хищник вел себя мирно. Ролик опубликовал телеканал CGTN.
    Нападение акулы на женщину
    На Багамах американец снял видео нападения акулы на его жену 
    08:48 13.12.2017
    1819
    Жители Южной Каролины проводили на Багамских островах медовый месяц. На Сару Иллиг напала акула-нянька, девушке удалось вырвать руку из пасти хищника.
    Серена Уильямс проводит медовый месяц
    Серена Уильямс показала, как проводит медовый месяц на Багамах
    15:35 29.11.2017
    356
    Знаменитая теннисистка опубликовала видео своего уединенного отдыха вместе с мужем Алексисом Оганяном. Их свадьба состоялась 10 дней назад.
    Багамы
    Легкомоторный самолет разбился на Багамах
    19:45 02.12.2014
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    Пилот успел сообщить властям о проблемах на борту воздушного судна, после чего самолет потерял управление и рухнул в воду в 170 метрах от берега.
    Самолет. Архивное фото
    В крушении частного самолета на Багамах погибли девять человек
    04:39 10.11.2014
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    Как сообщают местные СМИ, самолет задел кран судостроительной верфи, однако официально причины крушения пока не установлены.
    Житель США погиб на Багамах, захлебнувшись на соревновании ныряльщиков
    10:25 18.11.2013
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    Молодой уроженец Нью-Йорка погиб в воскресенье днем на Багамских островах во время участия в соревнованиях по нырянию на глубину без акваланга. Имя погибшего не разглашается.
    Легкий самолет разбился на Багамах, погибли четверо
    08:55 11.11.2013
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    По словам представителя полиции Стивена Дина (Stephen Dean), самолет после взлета из аэропорта острова Большой Багама при наборе высоты внезапно упал в воду в нескольких километрах от побережья.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели снялись в оригинальной фотосессии 
    15:32 09.02.2018
    2380
    Сами съемки фотосессии проходили на Багамских островах. А девушки позировали в купальниках собственного дизайна.
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