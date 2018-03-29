Соблазнительная модель поделилась фото в пикантном белье

Сара Стивенс родилась 7 июня 1990 года в английском Ланкашире, но выросла в австралийском Сиднее, училась в Brigidine College. Она играла на бас-кларнете в школьном ансамбле. Сара окончила католическую школу для девочек, где попутно научилась играть на кларнете.

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В 16 лет она выиграла конкурс красоты Model Search от журнала Girlfriend. В 18-летнем возрасте Сара появилась на подиуме Victoria’s Secret Fashion Show. Сейчас занимается модельным бизнесом.