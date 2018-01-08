Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Женщин в Саудовской Аравии впервые допустят на футбольные стадионы на этой неделе, сообщает издание Arabian Business.

В эту пятницу вступает в силу изданный в октябре указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

В ближайшее время женщины смогут посетить три футбольных матча — 12, 13 и 18 января — в трех разных городах королевства. Для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.

Ранее в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение женщинами автомобилей. Женщины смогут водить с июня этого года.

Ранее сообщалось, что футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года.