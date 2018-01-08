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    Женщины в Саудовской Аравии впервые смогут сходить на футбол

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    Впервые женщины на специальных секторах на стадионах смогут посетить три футбольных матча - 12, 13 и 18 января - в трех разных городах королевства.
    Футбол. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Женщин в Саудовской Аравии впервые допустят на футбольные стадионы на этой неделе, сообщает издание Arabian Business.

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    В эту пятницу вступает в силу изданный в октябре указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

    В ближайшее время женщины смогут посетить три футбольных матча — 12, 13 и 18 января — в трех разных городах королевства. Для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.

    Ранее в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение женщинами автомобилей. Женщины смогут водить с июня этого года.

    Ранее сообщалось, что футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года.

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